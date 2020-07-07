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7 июля
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Происшествия

Иностранца, желавшего встать в ряды террористов, задержали в барнаульском аэропорту

Задержание иностранного гражданина, который намеревался воевать в составе террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), провели сотрудники УФСБ по Алтайскому краю в барнаульском аэропорту.

Боевик, террорист с ножом.
Боевик, террорист с ножом.
СС0

Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, выходец из Средней Азии 1998 года рождения намеревался вылететь в Москву, а затем перебраться на Ближний Восток.

«Предварительно установлено, что иностранец, проживая в Алтайском крае по патенту на трудовую деятельность, установил контакт с лицами, подозреваемыми в причастности к деятельности „Исламского государства“ и находящимися за пределами России. В ходе активной переписки он выразил желание примкнуть к рядам террористической организации и выехать в зону конфликта», — указывают в ФСБ.

Кроме того, за деньги злоумышленник выполнял задания по сбору информации об объектах массового скопления людей в Барнауле, делал для своих «кураторов» детальные фотографии зданий с привязкой к местности.

«Кроме того, он организовал и активировал скрытый канал связи в сети Интернет, который должен был использоваться для решения вопросов, связанных с террористической деятельностью. Как пояснил сам иностранец, он сделал это осознанно и целенаправленно для связи с «братьями-моджахедами», — добавляют в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Мужчина арестован.

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