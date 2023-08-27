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Происшествия

Иностранцы до смерти избили мужчину, заступившегося за девушку в Сибири

Четырех иностранцев задержали в Красноярском крае за убийство прохожего 26 августа, передает Life.ru.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Все произошло в городе Шарыпово рано утром. Трое уроженцев Азербайджана начали грубо приставать к проходившей мимо девушке.

На ее защиту встали находившиеся неподалеку семейная пара и их знакомый.

Иностранные граждане не остановились на словесном конфликте и позвонили знакомому, который принес арматуру и кирки.

В итоге четверо подозреваемых напали на мужчин и женщину, нанеся им множество ударов. Один из иностранцев даже использовал нож, который носил при себе.

В итоге из потерпевших 30-летний мужчина скончался на месте, а 27-летний мужчина и его 25-летняя супруга находятся в больнице.

Возбудили три уголовных дела об убийстве, нанесении увечий и хулиганстве - в зависимости от роли в конфликте. Всех подозреваемых задержали. Доклад о ходе расследования представят председателю СК РФ.

Ранее повар жестоко избил сотрудницу в российском кафе.

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