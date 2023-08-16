Повар жестоко избил сотрудницу в российском кафе

Все произошло в кафе в поселке Сокоч.

41-летний повар Дмитрий пришел на работу пьяным, это не понравилось другой сотруднице - Софии, и она сделала ему замечание, попросив уйти домой.

Мужчина в ответ разозлился. После словесной перепалки он ударил девушку по лицу, а затем повалил ее на пол.

Повар пинал девушку ногами, бил головой о пол.

Спустя некоторое время двое мужчин попытались остановить Дмитрия, но уговоры не подействовали, и они просто смотрели на избиение уже истекающей кровью сотрудницы.

Софья выжила, но получила серьезные травмы. Она в больнице.

Позже виновника нашли и задержали, на него возбудили уголовное дело за покушение на убийство.

Повар жестоко избил барменшу на Камчатке. SHOT

Также выяснилось, что это нападение - не первое. В 2005 году Дмитрий Рязанов не менее жестоко избил девушку в Краснодаре возле кафе "Берег", отмечает SHOT.

А в 2000 году его судили за нападение с ножом на мужчину. В Краснодарском крае, где Дмитрий родился, его в принципе неоднократно привлекали к ответственности за нарушение общественного порядка.

Комментарием относительно Дмитрия поделилась местная жительница, которая часто бывала в кафе. Она отметила, что несколько раз замечала стычки между пострадавшей девушкой и поваром. Например, когда в заведении было много людей, мужчина мог лезть под руку и огрызаться на барменшу.

Софью она охарактеризовала как вежливую, приятную и улыбчивую девушку, в то время как Дмитрия назвала "нервным, дерганым, неприятным типом", передает Газета.ру.

Ранее появились подробности убийства мужчины в подъезде жилого дома в Барнауле.