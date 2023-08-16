16 августа
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Происшествия

Появились подробности убийства мужчины в подъезде жилого дома в Барнауле

Следователи задержали барнаульца, подозреваемого в жестоком убийстве 60-летнего мужчины, которое произошло вечером 14 августа в подъезде дома на ул. 40 лет Октября.

Пострадавший мужчина.
Пострадавший мужчина.
"Инцидент Барнаул"

По версии следствия. 42-летний мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы, пришел в свою квартиру, где во время его отсутствия жил свойственник.

Они стали ссориться на бытовой почве, и в какой-то момент злоумышленник схватил швабру.

Ею он множество раз ударил 60-летнего мужчину, а затем вытащил в общий коридор, где продолжил избивать.

Позже пострадавшего забрали медики, спасти его не удалось - он скончался в больнице.

Возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее в Барнауле сообщили о минировании автовокзала и больницы.

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