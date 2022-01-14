15 января
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Происшествия

Инспектор ГИБДД застрелил водителя во время погони

В Забайкальском крае в городе Балее начальник отделения ГИБДД местного отдела полиции при погоне убил мужчину.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

Это произошло в ночь на 14 января. Сотрудники полиции устроили рейд по поиску нетрезвых водителей. Когда управлявший одной из машин не остановился по требованию сотрудников, полицейские начали преследование.

«Остановив машину, мужчина покинул ее и попытался скрыться. Полицейский в погоне за мужчиной произвел не менее четырех выстрелов, один из которых попал в голову потерпевшего», — сообщают в региональном СУ СКР.

В результате 34-летний мужчина скончался на месте.

Следователи изъяли гильзы, изъяты и изучаются необходимые документы. Назначены судебно-медицинские, баллистическая и другие экспертизы. Проводятся допросы как самого подозреваемого, так и его руководства, коллег.

Полицейскому вменяется п.п. «б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое с применением оружия и повлекшее тяжкие последствия).

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