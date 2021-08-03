Инспектор Росрыболовства требовал себе 100 кг икры вместо денег

Следственный комитет Камчатского края возбудил уголовное дело против инспектора Росрыболовства, который требовал от «Родовой общины коренных малочисленных народов Севера» взятку в виде 100 кг икры.

В июле «гурман» проверял деятельность общины и обнаружил признаки административного правонарушения по статье 8.42 КоАП РФ (Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе).

Инспектор должен был составить соответствующий административный протокол.

«Вместо этого подозреваемый потребовал от представителя общины передачи ему икорной продукции весом 100 кг. общей стоимостью 450 000 рублей за несоставление протокола об административном правонарушении и общее покровительство Общине», — сообщили представители камчатского СКР.

Для получения взятки инспектор отправил за икрой на рыбозавод своего посредника, которого задержала ФСБ.