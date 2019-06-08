Инсульт или алкоголь. Прокуратура оценит, кто ответит за выброшенного из трамвая новосибирца

Напомним, что 6 июня в сети появилось видео, на котором двое мужчин выносят третьего из трамвая и кладут на асфальт. Через некоторое время вагон уезжает.
Мэрия Новосибирска заявила НГС, что человек был пьян и подрался с пассажирами трамвая. Его вынесли на асфальт на конечной остановке «Бугринская роща».
Проводится служебная проверка, после которой определится, насколько правомерными были действия водителя и кондуктора трамвая. К делу подключилась прокуратура.
Пассажир 52-летний мужчина находится в городской больнице № 34 с сотрясением мозга.