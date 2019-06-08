Инсульт или алкоголь. Прокуратура оценит, кто ответит за выброшенного из трамвая новосибирца

Появилось две версии обстоятельств, при которых новосибирца без чувств вынесли из трамвая и положили на асфальт. По одной из них у мужчины случился инсульт. По другой — он подрался с пассажирами. Прокуратура области оценит действие лиц, ответственных за перевозку пассажиров и оказание первичной медицинской помощи, пишет РЕН ТВ .

Напомним, что 6 июня в сети появилось видео, на котором двое мужчин выносят третьего из трамвая и кладут на асфальт. Через некоторое время вагон уезжает.

Мэрия Новосибирска заявила НГС, что человек был пьян и подрался с пассажирами трамвая. Его вынесли на асфальт на конечной остановке «Бугринская роща».

Проводится служебная проверка, после которой определится, насколько правомерными были действия водителя и кондуктора трамвая. К делу подключилась прокуратура.

Пассажир 52-летний мужчина находится в городской больнице № 34 с сотрясением мозга.