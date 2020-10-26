Интернет-знакомство обернулось серьезными травмами

39-летняя жительница Барнаула 24 октября отправилась к новому знакомому, с которым общалась через приложение Badoo. Встреча закончилась жестоким избиением женщины, — об этом сообщает портал Barnaul22.

Во время встречи мужчина, который представился Максимом, перебрал с алкоголем и начал приставать. Когда женщина отказала, кавалер перешел к решительным действиям. Он отнял у нее телефон и обувь, таскал за волосы и бил.

Женщина смогла вырваться и выбежала из дома босиком, но мужчина догнал ее и потащил за волосы по снегу обратно. По словам пострадавшей, в этот момент обидчик снимал ее на видео и насмехался.

В данный момент мужчина извинился перед пострадавшей, но вину свою отрицает, утверждая, что нанес всего один удар.

Помимо шокового состояния у женщины есть многочисленные травмы. У нее есть подозрение на перелом носа, сломан зуб, а также ей придется обстричь волосы.

Полиция приняла три заявления — за изнасилование, угроза убийством и удержание в заложниках.