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Происшествия

Интерпол будет разыскивать Зему — сына основателя «Вымпелкома»

Интерпол займется розыском Сергея Зимина по прозвищу Зема, являющегося лидером коптевской преступной группировки и сыном основателя компании «Вымпелком» Дмитрия Зимина, пишет «Коммерсантъ».

Интерпол.
Интерпол.
Официаьный сайт Интерпола.

Пресненский суд Москвы вынес решение о заочном аресте криминального авторитета, на основании чего он был объявлен в международный розыск.

По версии следствия, Зема организовал убийство криминального авторитета Вячеслава Степанова.

Вечером 12 января 1998 года киллеры Анатолий Гришков и Александр Виноградов подкараулили жертву возле бара. Когда Степанов со своим водителем вышли из заведения, их расстреляли из автоматов.

Авторитет был убит на месте, его спутник сумел сбежать от убийц.

Под автоматную очередь попал проезжавший трамвай, в котором четыре пассажирки получили ранения, одна женщина скончалась в больнице.

Без вести пропал

В 2007 году уголовное преследование в отношении Земы прекращалось в связи с отсутствием состава преступления в его действиях, пишет Lenta.ru. Но его продолжали разыскивать, уже как пропавшего без вести.

Предполагалось, что он скрывается в Европе.

В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Алтайский след отца

Ранее основатель «ВымпелКома» Дмитрий Зимин неоднократно бывал на Алтае. Он приезжал в Барнаул и отдыхал на Телецком озере.

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