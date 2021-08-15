Интерпол разыскивает бывшего мужа Ксении Бородиной

Суд решил арестовать его заочно по обвинению в мошенничестве, сообщает «Московский Комсомолец».

Будагов занимался организацией федерации спортивного покера, теперь его заподозрили в мошенничестве с возможным переводом крупных сумм по поддельной доверенности.

Проблемы у Будагова начались два года назад. По некоторым данным, он выехал за границу.

Однако Останкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего мужа Бородиной по обвинению в мошенничестве. На сегодня его разыскивает Интерпол, пишет News.ru.

У Бородиной растет дочь Маруся, рожденная в браке в Будаговым.