15 августа 19°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Интерпол разыскивает бывшего мужа Ксении Бородиной

Интерпол разыскивает бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной — коммерсанта Юрия Будагова.

Ксения Бородина.
Ксения Бородина.
ТНТ

Суд решил арестовать его заочно по обвинению в мошенничестве, сообщает «Московский Комсомолец».

Будагов занимался организацией федерации спортивного покера, теперь его заподозрили в мошенничестве с возможным переводом крупных сумм по поддельной доверенности.

Проблемы у Будагова начались два года назад. По некоторым данным, он выехал за границу.

Однако Останкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего мужа Бородиной по обвинению в мошенничестве. На сегодня его разыскивает Интерпол, пишет News.ru.

У Бородиной растет дочь Маруся, рожденная в браке в Будаговым.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость