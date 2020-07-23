Инцидент в детском саду, где мальчиков переодевали в платья, дошел до прокуратуры

Полиция города Котласа Архангельской области проверяет случай в детском саду, где воспитатели переодевали мальчиков в платья, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Заявление в полицию подали родителей одного из детей. Они попросили провести проверку инцидента в дошкольном учреждении, где воспитатели переодевали мальчиков в платья девочек.

Этот случай произошел в детском саду еще в прошлом году, но тогда родители не стали обращаться в правоохранительные органы. В случившемся разбиралась специальная комиссия, после чего воспитателям было назначено дисциплинарное наказание, рассказал источник издания, знакомы с ситуацией.

Однако некоторое время назад в интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в детсаду, и родители обратились в полицию.

В региональной прокуратуре рассказали, что проверку проводит полиция и комитет по образованию. При этом все мероприятия находятся под контролем ведомства.