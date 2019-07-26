Инженер крупного алтайского сельхозпредприятия сядет в тюрьму за взятки

Бывший главный инженер АКГУП «Бийское» получил реальный срок за взятку. Он взял деньги от одного из поставщиков за договоры на поставки ГСМ, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

В 2015 году к главному инженеру обратился представитель одной из фирм с просьбой о заключении и исполнении договоров поставки горюче-смазочных материалов. Инженер предложил поставщику передавать различными частями на его банковские карты взятки в сумме около 10% от стоимости поставляемых товаров.

Таким образом, с апреля 2015 по ноябрь 2018 года обвиняемый получил более 550 тысяч рублей. Кроме того, он взял еще две взятки за аналогичные действия от двух предпринимателей — более 590 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал в полном объеме. На его имущество стоимостью более 2 млн рублей наложили арест.

Суд назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы строгого режима. Кроме того, по решению суда он должен выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей.

АКГУП «Бийское» — одно из самых крупных сельхозтоваропроизводителей Бийского района. Годовой объем производства сельхозпродукции предприятия составил (в среднем за 5 лет) 8699 тонн зерна, б419 тонн молока, 442 тонн мяса.