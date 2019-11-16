Иркутский гаишник сломал ногу, когда пинал задержанного

В поселке Куйтун Иркутской области сотрудник ГИБДД при задержании пьяного водителя избивал его и в итоге сломал себе ногу, пишет «Сибирь.Реалии».

Местный житель Юрий Ямашкин в ночь с 13 на 14 ноября вел машину в нетрезвом виде. Его остановили дорожные инспекторы и, как утверждает Ямашкин, начали избивать, хотя он не сопротивлялся.

Девушка Юрия <она была в автомобиле> рассказала изданию, что молодого человека ударили пистолетом по затылку, после чего он потерял сознание. Затем сотрудники ГИБДД продолжили бить его. Вдруг один из них закричал и схватился за ногу. На заседание суда инспектор пришел в гипсе.

По словам Ямашкина и его спутницы, сотрудники дорожной инспекции пригрозили молодым людям, что если они расскажут об инциденте, то инспекторы обвинят самого Юрия в том, что он сломал ногу сотруднику ГИБДД, сопротивляясь задержанию.

Ямашкин также рассказал, что инспекторы проломили ему череп, пишет polit.ru. Швы молодому человеку наложили в местной больнице. Но снять побои не удалось из-за запрета сотрудников ГИБДД, пишет издание. Кроме того, после задержания к нему в течение суток не пускали ни родных, ни адвоката.

В ГИБДД МО МВД «Тулунский» не смогли прокомментировать ситуацию.