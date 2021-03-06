Иркутский таксист зажал руку полицейского стеклом и заставил его бежать за машиной

В Иркутской области арестовали 29-летнего водителя такси. Как сообщает следствие, он вел незаконную торговлю алкоголем. При задержании мужчина применил насилие в отношении полицейского.

Следователи установили, что таксист нелегально торговал алкоголем, принимая заказы через мобильное приложение перевозчика.

При задержании подозреваемый зажал руку полицейского стеклом машины, из-за чего сотруднику пришлось бежать вслед за автомобилем, пишет «Тайга.инфо».

«Он закрыл стекло авто, в результате чего рука одного из полицейских оказалась зажата. Пытаясь пресечь действия водителя, сотрудник полиции несколько метров бежал за машиной, в результате чего получил телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.

Следственный комитет по Иркутской области уже возбудил уголовное дело по статье 318 «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.