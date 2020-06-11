Исчезли записи с камер видеонаблюдения в баре, где выпивал Ефремов

В питейном заведении, где 8 июня отдыхал актер Михаил Ефремов перед смертельным ДТП, прошли следственные действия.

В ходе них выяснилось, что все записи с камер наблюдения исчезли.

Полицейские хотели получить видеозаписи, но оказалось, что заведение уже стерло файлы, сообщает REN TV.

Заведение не делало копии записей и не отправляло их на сервер.

Точно известно, что Михаил Ефремов посещал этот бар.

Однако в распоряжении СМИ есть запись, как артист выходит из заведения и садится в свой автомобиль в ту ночь, когда произошло ДТП. На кадрах видно, что заслуженный артист России едва держится на ногах, добираясь до машины, пишет News.ru.

Кроме того, то, что Михаил Ефремов посещал этот бар подтверждает информация городских служб — автомобиль актера парковался около бара два раза за тот день — утром и перед аварией.

«Ефремов перед ДТП дважды приезжал в бар, который должен быть закрыт. Первый раз он заезжал туда утром, второй — за полчаса до аварии. Сотрудники бара уверяют, что не наливали спиртного актеру.», — говорится в сообщении телеканала.

#ЭКСКЛЮЗИВ



Ефремов перед ДТП дважды приезжал в бар, который должен быть закрыт. Первый раз он заезжал туда утром, второй - за полчаса до аварии. Сотрудники бара уверяют, что не наливали спиртного актёру. pic.twitter.com/8Ok8sYHOkf — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) June 10, 2020

Уголовное дело в отношении Михаила Ефремова передано в Главное управление МВД по Москве. <Ранее прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а столичный прокурор Денис Попов потребовал передать дело в ГСУ ГУМВД по Москве.>

Что произошло

8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой». На следующий день водитель отечественной машины Сергей Захаров, который был курьером продовольственного интернет-магазина, скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери.

Актера заключили под домашний арест и надели на него электронный браслет для отслеживания перемещений.

Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Похороны

11 июня проходит церемония прощания с Сергеем Захаровым, погибшем в этом ДТП.