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Происшествия

Исчезнувшую девочку-подростка из Алтайского края нашли у друзей в Питере

14-летняя жительница Рубцовска, которую объявили в розыск в начале февраля, нашли в Санкт-Петербурге, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
CC0

Ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Как только поступила информация о том, что девочка может находиться в Северной столице, сотрудники уголовного розыска вместе с оперативниками отправились туда в служебную командировку.

«В течение нескольких дней было установлено точное местонахождение подростка. Как выяснилось, она самостоятельно, без уведомления родителей уехала в Санкт-Петербург к друзьям», — пояснили в краевом главке.

Вместе с питерскими коллегами сотрудники полиции провели с девочкой беседу и вернули путешественницу отцу.

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