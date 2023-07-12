12 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Исключительный случай: резвая и впечатлительная сибирячка столкнулась с электричкой и выжила

ЧП случилось на железной дороге в Новосибирской области — пенсионерка попала под электропоезд.

Рельсы, железная дорога.
Рельсы, железная дорога.
CC0

Инцидент произошел у остановочного пункта Береговая, пишет vn.ru.

Бабушка возвращаясь домой из гостей и решила «проскочить» через пути. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

С травмами 74-летнюю женщину экстренно госпитализировали. Врачам пострадавшая пояснила, что видела состав. Однако надеялась успеть перебежать пути. Но от страха пенсионерка потеряла сознание прямо на железнодорожном полотне. Там и произошло столкновение.

О состоянии на сегодня травмированной женщины не сообщается.

Ранее пьяный мужчина попал под поезд в Алтайском крае, но ему повезло. Трое мужчин и женщина переходили ж/д пути в неположенном месте. В этот момент к ним приближался грузовой поезд.

Машинист локомотива сигналил и применил экстренное торможение. Трое успели отскочить, а один пешеход среагировать не успел. Пострадавший попал под колеса, но ему повезло - он выжил. Его госпитализировали с разными травмами в барнаульскую больницу.

Специалисты ведут проверку. Полиция установит обстоятельства инцидента.

Случаи, когда люди выживают после столкновений с поездом, можно назвать исключительными.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость