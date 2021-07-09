Испания вернет в Россию бизнесмена, который подозревается в хищении 1,2 млрд рублей

Бизнесмен Владимир Коваленко будет экстрадирован из Испании в Россию. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

В ведомстве сообщили, что Коваленко участвовал в хищении 1,2 млрд рублей у Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК). Он обвиняется по ст. 159 ч. 4 («мошенничество в особо крупной размере»).

Сразу после преступления Коваленко остался за границей, куда выезжал на отдых. В 2016 году удалось установить, что он сбежал в Испанию.

Вопрос об экстрадиции решался с правоохранительными органами Королевства Испании пять лет. В течение месяца сотрудники Интерполла привезут Коваленко в Москву.

С чего все началось

Как пишет «Коммерсантъ», по данным следствия, бывшие сотрудники «МОЭСК», а также несколько московских бизнесменов организовали в 2007 году конкурс на поставку электротехнического оборудования от швейцарской компании ABB для филиалов.

Сначала они договорились с российским представительством ABB о поставке оборудования на 1 млрд рублей, пишет издание. Но затем злоумышленники попросили швейцарских партнеров не афишировать предстоящий тендер, заверив, что свои деньги поставщики получат сполна, только если в нем примут участие фирмы «Бизнес-Груп» и «Энергоимпульс».

Одна из этих компаний предложила поставку оборудования за 2 млрд рублей, а вторая — за гораздо большую сумму, чтоюы обеспечить победу первой.

В итоге примерно половина денег досталась швейцарскому производителю оборудования АВВ, а еще около 1,2 млрд были переведены через фирмы-прачечные за рубеж. Там на них была приобретена недвижимость.