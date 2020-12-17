Испанские полицейские арестовали более 20 человек, связанных с русской мафией

Полиция Испании совместно с EuRoPol завершила крупнейшее за последнее десятилетие расследование против русской мафии.

Арестованы 23 человека. Расследование велось с 2013 года. В ходе обысков обнаружены оружие, алмазы, миллионы евро наличными и виртуальные кошельки с криптовалютами.

По версии испанских правоохранителей, сеть не только отмывала деньги «преступных организаций из бывшего Советского Союза», но и «планировала контролировать ключевые секторы экономики Испании».

Для этого подкупали юристов, госслужащих, политиков в стратегических секторах, бизнесменов и компьютерных хакеров.

Прибыль от преступной деятельности «инвестировалась в Испании в различные предприятия, в основном в сфере отдыха, гостиничного бизнеса и недвижимости, через российских бизнесменов, связанных как с „ворами в законе“, так и с российскими преступными синдикатами», пишет bfm.ru.

Конкретные имена подозреваемых в сообщении не указаны.

«Олигарх»

В 2017 году испанские правоохранительные органы раскрыли детали операции «Олигарх», по итогам которой были задержаны 11 российских граждан, подозреваемых в связях с солнцевской и измайловской ОПГ.

На проведение «Олигарха» ушло четыре года, причем Гражданская гвардия Испании тесно сотрудничала с Европолом.

Про членов солнцевской и измайловской организованных преступных групп в сообщении правоохранительных органов говорится, что они «являются конкурентами в России, но партнерами в Испании», где создали запутанную схему отмывания денег.