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Происшествия

Испытание беспилотника: в Барнауле трамвай поехал без водителя

Автомобилисты в Барнауле заметили, как трамвайный вагон катился по рельсам без водителя в кабине.

Трамвай поехал без водителя.
Трамвай поехал без водителя.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

Происшествие случилось 19 марта на пересечении пр. Красноармейского и ул. Партизанской, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Один из участников сообщества рассказал, что кондуктор пыталась остановить трамвай, но упала.

«Потом мы увидели водителя трамвая висящим на носу, практически под трамваем, с каждой секундой уползающим под него, но он смог выбраться и запрыгнуть обратно в трамвай. Я остановился, чтобы оказать ему помощь, но он из кабины показал знак „Ок“ и мы поехали дальше», — рассказал барнаулец.

Почему экипаж оказался «за бортом» — история умалчивает.

Водитель, заметивший неуправляемый трамвай, сигналами пытался предупредить других участников движения.

К счастью, никто не пострадал, несмотря на то, что перекресток оживленный, к тому же, рядом пешеходный переход.

«Новый эксперимент администрации! Сначала трамваи без кондуктора, а теперь и без водителя», «Испытание нового беспилотника, не более», — смеются в соцсетях барнаульцы.

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