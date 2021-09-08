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Происшествия

«Исполнял служебный долг». Что известно о гибели главы МЧС Евгения Зиничева

8 сентября во время учений погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Трагедия произошла в Норильске.

Евгений Зиничев в Алтайском крае.
Евгений Зиничев в Алтайском крае.
mchs.gov.ru.
1 Подробности происшествия

Зиничев участвовал в учениях по защите арктической зоны от ЧС в Дудинке. Вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом он проверял, как обустраивают новую пожарную часть в Норильске.

«Учения проводятся одновременно в семи регионах страны. В Красноярском крае спасатели на практике отрабатывают пять сценариев чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: пожар на судне с химически опасными веществами, разлив нефти в акваторию Енисея, взрыв резервуара с нефтепродуктами и природный пожар в тундре», — писал губернатор на своей странице в Instagram.

Руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что, кроме главы ведомства, в Норильске погиб оператор.

МЧС.
МЧС.
Анна Зайкова

«Евгений Зиничев с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — уточнила она.

2 Как Зиничева пытались спасти?

По данным Telegram-канала Life shot в Красноярске диспетчер полетов передал сообщение в единую диспетчерскую службу: «Вертолет летит в Норильскую больницу № 1, требуются 2 реанимобиля, аппарат ИВЛ и вторая группа крови».

Вертолет санитарной авиации
Вертолет санитарной авиации
www.instagram.com/malinmihail/

Через 3 часа после объявления в МЧС сообщили, что Евгений Зиничев скончался.

3 Большая утрата

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева, президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата», — сказал Песков.

Глава МЧС Евгений Зиничев.
Глава МЧС Евгений Зиничев.
twitter.com/MchsSvao.
4 Биография Евгения Зиничева

Евгений Зиничев служил в КГБ СССР и Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год он был личным адъютантом президента Владимира Путина, а в июне 2015-го стал начальником калининградского регионального управления ФСБ. Еще через год занял пост и.о. губернатора области.

Руководителем МЧС мужчину назначили в мае 2018 года. Тогда же он вошел в Совет безопасности, сообщает РБК.

На должности главы ведомства Евгений Зиничев сменил Владимира Пучкова, сложившего с себя обязанности после пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

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