«Исполнял служебный долг». Что известно о гибели главы МЧС Евгения Зиничева

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Зиничев участвовал в учениях по защите арктической зоны от ЧС в Дудинке. Вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом он проверял, как обустраивают новую пожарную часть в Норильске.

«Учения проводятся одновременно в семи регионах страны. В Красноярском крае спасатели на практике отрабатывают пять сценариев чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: пожар на судне с химически опасными веществами, разлив нефти в акваторию Енисея, взрыв резервуара с нефтепродуктами и природный пожар в тундре», — писал губернатор на своей странице в Instagram.

Руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что, кроме главы ведомства, в Норильске погиб оператор.

МЧС. Анна Зайкова

«Евгений Зиничев с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — уточнила она.