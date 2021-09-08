«Исполнял служебный долг». Что известно о гибели главы МЧС Евгения Зиничева

Зиничев участвовал в учениях по защите арктической зоны от ЧС в Дудинке. Вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом он проверял, как обустраивают новую пожарную часть в Норильске.
«Учения проводятся одновременно в семи регионах страны. В Красноярском крае спасатели на практике отрабатывают пять сценариев чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: пожар на судне с химически опасными веществами, разлив нефти в акваторию Енисея, взрыв резервуара с нефтепродуктами и природный пожар в тундре», — писал губернатор на своей странице в Instagram.
Руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что, кроме главы ведомства, в Норильске погиб оператор.
«Евгений Зиничев с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — уточнила она.
По данным Telegram-канала Life shot в Красноярске диспетчер полетов передал сообщение в единую диспетчерскую службу: «Вертолет летит в Норильскую больницу № 1, требуются 2 реанимобиля, аппарат ИВЛ и вторая группа крови».
Через 3 часа после объявления в МЧС сообщили, что Евгений Зиничев скончался.
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева, президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата», — сказал Песков.
Евгений Зиничев служил в КГБ СССР и Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год он был личным адъютантом президента Владимира Путина, а в июне 2015-го стал начальником калининградского регионального управления ФСБ. Еще через год занял пост и.о. губернатора области.
Руководителем МЧС мужчину назначили в мае 2018 года. Тогда же он вошел в Совет безопасности, сообщает РБК.
На должности главы ведомства Евгений Зиничев сменил Владимира Пучкова, сложившего с себя обязанности после пожара в ТЦ «Зимняя вишня».