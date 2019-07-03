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Происшествия

Исследователи назвали причины наводнения в Сибири

С 25 июня часть Иркутской области находится во власти наводнения — сильнейшего за последние 180 лет. Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата, заявили в Иркутском государственном университете.

Зона подтопления в Иркутской области.
Зона подтопления в Иркутской области.
38.mchs.gov.ru

Исследователи изучили погодные и климатические факторы, которые привели к паводкам. По данным специалистов, в западной части Иркутской области наблюдалось взаимодействие сразу трех воздушных масс — арктической, субтропической и крайне редкого в регионе влажного воздуха с Тихого океана. Также на ситуацию повлиял пришедший в регион 25 и 26 июня тропический циклон.

Тепло и влага в условиях неоднородного рельефа проявили себя в развитии облачности и соответствующих осадков, пишет polit.ru.

Ранее режим ЧС был объявлен в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском районах.

По последним данным, погибли 18 человек, еще 13 человек числятся пропавшими без вести. Более 200 человек с переохлаждением доставлены в больницы.

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