Источник: двое пострадавших при взрыве под Северодвинском умерли от последствий облучения

Двое пострадавших во время взрыва ракеты с радиоактивным источником питания под Северодвинском скончались не от травм, а от последствий острой лучевой болезни. Они умерли по дороге в аэропорт, откуда их собирались транспортировать в Москву, рассказал Der Spiegel врач областной больницы, куда привезли троих раненых.

По словам доктора, троих пострадавших младше 30 лет привезли в больницу голыми и покрытыми фольгой, пишет TJournal, ознакомившийся с материалом.

«У головы одного из пациентов зафиксировали бета-излучение в 25 тыс. микрорентген в час (при безопасном уровне до 50 микрорентген в час)», — пояснил специалист.

Он добавил, что переломы позвоночника и таза, которые были диагностированы у пострадавших, не представляли смертельной опасности, но у одного из пациентов в крови были обнаружены 25 тыс. лейкоцитов (максимально допустимое значение — 10 тыс.). Ванну, в которой перед операцией медики мыли пациентов, позже демонтировали и увезли военные, пишет znak.com.

Радиация , дозиметр. CC0

По словам собеседника, силовики изъяли всю документацию, поэтому медики не могут обратиться в суд. «Мы понимаем, что у нас больше нет доказательств. Все изъято», — пояснил врач.

Врачи

Между тем министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова накануне сообщила о состоянии врачей, которые лечили пострадавших в результате взрыва на полигоне в Архангельской области 8 августа.

Она признала, что у нескольких врачей были обнаружены изменения в организме, но подчеркнула, что эти изменения не связаны с воздействием радиации, пишет «МК».

Все эти врачи были углубленно обследованы в Федеральном медико-биологическом агентстве в Москве, отметила министр. В том числе были проведены обследования щитовидной железы на предмет накопления радиоактивных веществ.

«Ни у кого превышения нет, все здоровы», — заверила Скворцова.

Взрыв

Взрыв на полигоне под Северодвинском, в результате которого — по официальным данным — погибли пять сотрудников «Росатома» и Минобороны, произошел 8 августа. В военном ведомстве сообщили, что ЧП случилось во время испытания жидкостного реактивного двигателя. О какой именно разработке идет речь, не уточнялось.

После аварии в администрации Северодвинска сообщили о превышении радиационного фона.

Один из сотрудников Архангельской областной больницы рассказал «Медузе», что врачу, у которого нашли цезий-137, специалисты заявили, что он мог получить радионуклид во время поездки в Таиланд — из-за употребления «фукусимских крабов».