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Происшествия
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Источник рассказал о загадочной хозяйке квартиры в эпицентре взрыва подъезда в Магнитогорске

Владелица одной из квартир, находившихся в эпицентре взрыва, после которого произошло обрушение жилого дома в Магнитогорске, дала подписку о неразглашении данных предварительного расследования, пишет «Комсомольская правда».

Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд.
Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд.
74.mchs.gov.ru

По данным источника издания в полиции, в эпицентре взрыва находились пять квартир — три на третьем этаже и две на втором.

В квартирах, располагающихся на третьем этаже, в момент взрыва находились люди, а одна из квартир на втором этаже, 315-я, пустовала, выяснили журналисты «КП». Но попытки установить владельца данной квартиры по базе данных Челябинской области успехом не увенчались.

Такое возможно в случае, если речь идет о служебной квартире или если квартира принадлежит людям из «особого списка».

«Но на самом деле владелец 315-й квартиры установлен. Это женщина», — уточнил источник издания в полиции.

Ранее местные жители сообщали, что квартиру № 315 сдавали посуточно, пишет Lenta.ru.

Частичное обрушение дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек.

Следствие неоднократно опровергало версии теракта. Возбуждено уголовное дело ​по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

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