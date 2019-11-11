Историк с мировым именем признался в убийстве студентки

По данным издания, 2 ноября Олег Соколов выступал с докладом на Международном историческом форуме в Петербурге. Он представил свой взгляд итальянскую кампанию Наполеона 1796−1797 годов. Именно тогда, по оценкам историков, произошло рождение Наполеона Бонапарта как полководца.
Олег Соколов — признанный авторитет в Наполеонике — так называют направление, изучающее жизнь и деятельность французского полководца.
На этой же конференции на одной из секций выступала с докладом Анастасия Ещенко. Через неделю ее нашли убитой в квартире Соколова.
Как пишет «РГ», Анастасия Ещенко, также увлекалась историей Франции и участвовала в движении так называемых реконструкторов. Ее псевдоним в движении был Изабель. А самого Соколова, который часто надевал на реконструкции костюм Наполеона, поклонники называли Сир. 63-летнего ученого с ученицей могли связывать не только научные интересы.
Накануне 9 ноября в Мойке нашли останки Анастасии Ещенко. В этот же день задержали Олега Соколова при попытке утопить пакет в реке Мойке. В его квартире нашли женское тело, отрезанную голову и окровавленную пилу.