Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 ноября -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Историк с мировым именем признался в убийстве студентки

Доцент Санкт-Петербургского университета, известный историк и кавалер ордена Почетного легиона Олег Соколов признался в убийстве 24-летней студентки Анастасии Ещенко. Он написал явку с повинной, сообщает «Российская газета».

Криминал. Нож. Убийство.
Криминал. Нож. Убийство.
СС0

По данным издания, 2 ноября Олег Соколов выступал с докладом на Международном историческом форуме в Петербурге. Он представил свой взгляд итальянскую кампанию Наполеона 1796−1797 годов. Именно тогда, по оценкам историков, произошло рождение Наполеона Бонапарта как полководца.

Олег Соколов — признанный авторитет в Наполеонике — так называют направление, изучающее жизнь и деятельность французского полководца.

На этой же конференции на одной из секций выступала с докладом Анастасия Ещенко. Через неделю ее нашли убитой в квартире Соколова.

Как пишет «РГ», Анастасия Ещенко, также увлекалась историей Франции и участвовала в движении так называемых реконструкторов. Ее псевдоним в движении был Изабель. А самого Соколова, который часто надевал на реконструкции костюм Наполеона, поклонники называли Сир. 63-летнего ученого с ученицей могли связывать не только научные интересы.

Накануне 9 ноября в Мойке нашли останки Анастасии Ещенко. В этот же день задержали Олега Соколова при попытке утопить пакет в реке Мойке. В его квартире нашли женское тело, отрезанную голову и окровавленную пилу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость