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12 октября
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Происшествия

Историк Соколов, расчленивший любовницу-студентку, признал вину

Историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в суде признал вину и раскаялся в содеянном, передает ТАСС.

Доцент Олег Соколов (справа) в следственном изоляторе.
Доцент Олег Соколов (справа) в следственном изоляторе.
Скан видео tvrain.ru.

Соколов также признал вину в хранении оружия и боеприпасов.

Во время допроса на суде историк напомнил, что написал много научных работ и готовил к выпуску книгу. По мнению обвиняемого, это характеризует его как личность.

Также он отметил, что гордится своим орденом Почетного легиона, который считается знаком признания особых заслуг перед Францией.

Напомним, что трагедия произошла 7 ноября 2019 года. Олег Соколов застрелил свою 24-летнюю аспирантку из обреза, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его.

При попытке утопить останки, он упал в реку Мойку. Спасатели вытащили его из воды, обнаружив в рюкзаке отрубленные руки и травматический пистолет.

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