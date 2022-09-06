Ивана Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы по делу о госизмене. Что известно о журналисте и процессе

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В чем еще обвиняют журналиста?

По версии ФСБ, Сафронова завербовали спецслужбы Чехии в 2012 году. Через пять лет он по их заданию передал секретные сведения «о военно-техническом сотрудничестве России с одним из североафриканских государств и действиях российских вооруженных сил на Ближнем Востоке». Об этом также сообщает РБК, ссылаясь на адвоката Сафронова Ивана Павлова.