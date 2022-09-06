6 сентября
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Происшествия

Ивана Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы по делу о госизмене. Что известно о журналисте и процессе

Московский суд признал виновным журналиста Ивана Сафронова по делу о госизмене и приговорил к 22 годам лишения свободы. Рассказываем, кто он такой и что известно о громком процессе.

Иван Сафронов
Иван Сафронов
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Кто такой Иван Сафронов?

Иван Сафронов — российский журналист, бывший корреспондент газет «Коммерсантъ» и «Ведомости». Также советник главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина по информационной политике с мая по июнь 2020 года.

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Задержание Ивана Сафронова

Журналиста задержали по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля 2020 года. В тот же день по решению суда его арестовали. До 5 сентября этого года он находился в следственном изоляторе ФСБ «Лефортово».

Суд. Судебный процесс.
Суд. Судебный процесс.
unsplash.com
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Следствие по делу Сафронова

По версии следствия, журналист сотрудничал со спецслужбами стран НАТО. За это он получил 248 долларов от политолога Демури Воронина (его также обвиняют в госизмене). Об этом РБК рассказал адвокат Иван Павлов (признан Минюстом иностранным агентом).

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В чем еще обвиняют журналиста?

По версии ФСБ, Сафронова завербовали спецслужбы Чехии в 2012 году. Через пять лет он по их заданию передал секретные сведения «о военно-техническом сотрудничестве России с одним из североафриканских государств и действиях российских вооруженных сил на Ближнем Востоке». Об этом также сообщает РБК, ссылаясь на адвоката Сафронова Ивана Павлова.

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Суд над Иваном Сафроновым

Дело Сафронова было передано в Московский суд в марте 2022 года.

Ивана Сафронова признали виновным по делу о госизмене 5 сентября и приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу 500 тыс. рублей.

Суд
Суд
СС0
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В чем ажиотаж вокруг судебного процесса?

Издание «Проект», изучив документы по делу Сафронова, объявило, что сведения, которые передавал журналист, можно найти в открытом доступе. Это вызвало неоднозначные реакции в обществе.

Также многих удивил огромный срок наказания Ивана Сафронова — 22 года.

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