Иволгинский потрошитель рассказал о том, как попал в Барнаул и убивал студенток

Кегашбек Орунбаев, маньяк по прозвищу Иволгинский потрошитель, рассказал корреспондентке «Комсомольской правды», как оказался в Барнауле и совершил свои первые убийства.

Как маньяк оказался в Барнауле?

Кегашбек Орунбаев родом из Киргзии и родился в Киргизской ССР в 1962 году. Сначала учился в техникуме, потом поступил на инженера-педагога в Минск. Тогда же начал насиловать соседок по общежитию, после того, как напивался.

Учебу Орунбаев не закончил и ушел со второго курса. Тогда знакомый посоветовал ему поехать в Барнаул. Он рассказал ему, что в Сибири хорошо платят.

Первые жертвы

Первой жертвой Иволгинского потрошителя стала 23-летняя швея. Орунбаев подкараулил девушку, когда та возвращалась с ночной смены, затащил в кусты, ударил чем-то тяжелым и надругался. Убить ее маньяк не успел — спугнули.

Второй стала 17-летняя девушка. Она возвращалась с дискотеки и показалась маньяку слишком «взрослой, развратной». Он затащил ее за гаражи, где раздел, убил и изнасиловал. Тело подростка позже нашли прохожие.

Не избежала печальной части и 76-летняя пенсионерка в Новоалтайске, у которой он снимал комнату. Женщина отказала мужчине в близости, из-за чего маньяк взбесился и убил ее.

После этого убийца переехал в Бурятию, где продолжил свои зверства.

Кегашбек Орунбаев СУ СК по Алтайскому краю

Зачем убивал?

Маньяк признался журналистке, что убивал исключительно «развязных» женщин.

«Вот знаете, я делю так: есть женщина, а есть самка. Женщин нужно уважать, как чистых, как мать, их сразу видно — смотришь и сразу хочешь уважать. Я таких не трогал. А есть такие… развязные, им лишь бы… Как сказать, скромности в них нет», — рассказал Орунбаев.

Возвращение в Барнаул

Орунбаева этапировали в Барнаул из колонии «Черный дельфин» в мае 2022 года. Он признался в изнасиловании и убийстве 17-летней молодой девушки, его второй жертвы.

Дело не могли раскрыть почти 30 лет. Убийце дали 9,5 лет, их прибавят к двум пожизненным.

Находясь в барнаульском СИЗО, маньяк не терял времени и начал работать над трактатом об отмене абортов. С его слов, «убийца должен раскаяться и понять ценность человеческой жизни».