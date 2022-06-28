26 июня в Барнауле случилось ЧП на выставке Роботов ROBOCITY

Как рассказывают сотрудники выставки 26 июня произошел неприятный инцидент. В конце рабочего дня при при проверке экспонатов консультанты обнаружили, что у робота MindCub3r —отсутствует самый важный элемент Кубик-Рубик! Робот MindCub3r* — это целое семейство роботов, которое работает сообща, чтобы решить известную головоломку — Кубик-Рубика. С помощью датчиков он сканирует каждую из сторон и цвета на ней. После этого робот продумывает алгоритм решения и приступает к сборке. Завершив сборку он сообщит, за какое время ему удалось собрать Кубик-Рубик.

Сотрудники выставки обращаются к посетителям выставки в этот день и просят проверить сумки и карманы своих детей. Возможно кому-то из детей так понравился Робот MindCub3r, и его яркий и красивый Кубик-Рубик, что его унесли с собой домой. Призываем родителей к порядочности и сознательности и просим вернуть Кубик-Рубик за вознаграждение.

Выставка работает каждый день с 11:00 до 20:00

Адрес: город Барнаул, с 18 июня по 31 июля в ТРЦ «ARENA» по ул. Павловский Тракт, 188

Задавайте свои вопросы по телефону: 8 (924)155−00−10

MindCub3r * (перевод с английского) разумный кубик