27 февраля
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Происшествия

Из алтайской психбольницы сбежал пациент, находящийся на принудительном лечении

Мужчина, находящийся на принудительном лечении, сбежал из отделения психиатрической больницы города Камень-на-Оби. Об этом сообщает портал kamenlife.ru.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

41-летний мужчина сбежал из больницы 26 февраля в 15:40.

Он был одет в черные куртку и кепку, темные спортивные трико и коричневые кроссовки.

Рост мужчины — 160 см, он худощавого телосложения, волосы короткие и светлые. На руках и спине набиты татуировки.

Неизвестно, по какой причине его направили на принудительное лечение.

Всех, кто видел или что-либо знает о пациенте, просят обратиться в полицию.

Ранее в Бийском районе неделю назад пропала 46-летняя женщина. Она вышла на работу в кафе и не вернулась.

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