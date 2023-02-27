Из алтайской психбольницы сбежал пациент, находящийся на принудительном лечении

41-летний мужчина сбежал из больницы 26 февраля в 15:40.
Он был одет в черные куртку и кепку, темные спортивные трико и коричневые кроссовки.
Рост мужчины — 160 см, он худощавого телосложения, волосы короткие и светлые. На руках и спине набиты татуировки.
Неизвестно, по какой причине его направили на принудительное лечение.
Всех, кто видел или что-либо знает о пациенте, просят обратиться в полицию.
Ранее в Бийском районе неделю назад пропала 46-летняя женщина. Она вышла на работу в кафе и не вернулась.