Вышла на работу и не вернулась. Почти неделю не могут найти жительницу алтайского района

46-летняя жительница Бийского района пропала почти неделю назад. Об этом сообщает «СпасАлтай22».

Женщина пропала 20 февраля. Известно, что в тот день она вышла на работу в кафе «Отдых», которое находится на ул. Советская 77 с. Малоенисейское. С тех пор она не возвращалась домой и не выходила на связь.

Пропавшая была одета в бежевую болоневую куртку и черные полусапожки с меховой опушкой.

Приметы: рост 165−168 см, худощавое телосложение, глаза зеленые, волосы темные средней длины.

Пропал человек в Бийском районе СпасАлтай22

Всех, кто что-либо знает о пропавшей женщине, просят связаться по номеру, указанном в ориентировке.