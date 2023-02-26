26 февраля
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Жизнь

Вышла на работу и не вернулась. Почти неделю не могут найти жительницу алтайского района

46-летняя жительница Бийского района пропала почти неделю назад. Об этом сообщает «СпасАлтай22».

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru

Женщина пропала 20 февраля. Известно, что в тот день она вышла на работу в кафе «Отдых», которое находится на ул. Советская 77 с. Малоенисейское. С тех пор она не возвращалась домой и не выходила на связь.

Пропавшая была одета в бежевую болоневую куртку и черные полусапожки с меховой опушкой.

Приметы: рост 165−168 см, худощавое телосложение, глаза зеленые, волосы темные средней длины.

Пропал человек в Бийском районе
Пропал человек в Бийском районе
СпасАлтай22

Всех, кто что-либо знает о пропавшей женщине, просят связаться по номеру, указанном в ориентировке.

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