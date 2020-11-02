Из арбалета в бане застрелили российского «колбасного короля»

Двое неизвестных в масках пробрались в баню, где бизнесмен отдыхал с супругой, связали обоих и потребовали денег, сообщает управление СКР по Московской области.
Женщине удалось освободиться и убежать, а в Маругова преступники выстрелили из арбалета. Нападавшие скрылись на машине. Позже ее обнаружили в одной из деревень неподалеку.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Ведется розыск причастных к убийству, пишет bfm.ru.
Владимир Маругов — хозяин и генеральный директор ООО «Строй-проект», ООО «МПК „Мясная империя“», ОО «МПК «Озерецкие колбасы», ООО «СК Теплосеть», ЗАО «Наска».
За успешную карьеру в сфере мясопроизводства Маругов получил прозвище Колбасный Король.