Из «Черного беркута» освободились 12 ранее приговоренных к расстрелу

Сейчас в колонии не осталось ни одного заключенного, пустует комплекс зданий, рассчитанный на 374 «места».
«Приказа о закрытии колонии до сих пор не было. Документы находятся в Москве в Минюсте», — сообщил Александр Левченко, руководитель пресс-службы ГУ ФСИН России по Свердловской области, пишет ura.ru.
Ранее из «Черного беркута» в новую колонию на Дальний Восток вывезли 60 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению. В ИК остались лишь 12 человек, которые в свое время были приговорены к расстрелу.
Из-за моратория смертная казнь им была заменена на 25 лет заключения — пожизненной меры на тот момент в России еще не было. Они отсидели срок и вышли на свободу.
Существование ИК № 56 посчитали нерентабельным, так как на 72 зеков работали 150 человек персонала и охраны. 63 из них — жители Лозьвы, где другой работы нет.
Последователь Чикатило
«Черный беркут» — единственная в России колония, где содержались смертники. Здесь сидел знаменитый последователь Чикатило 45-летний Владимир Криштопа. В 1996 году в Ростове-на-Дону приговорен к расстрелу, который заменили на 25 лет колонии. Срок Криштопа будет досиживать на новом месте.