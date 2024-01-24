Из горящего деревянного дома спасли двух человек в Бийске

Местные вызвали пожарных в 03:18. Когда приехали спасатели, огонь уже был на крыше, в здании находились люди. Возгорание произошло со стороны веранды, и путь к выходу отрезало.
Застрявших в доме мужчину и женщину спасли через оконный проем, рассказал начальник караула 20-й пожарно-спасательной части Александр Кутькин.
Огонь потушили на 60 кв.м. Пострадавших нет.
Специалисты выясняют причину возгорания.
Раннее altapress.ru сообщал об очередном пожаре в Белоярской крепости. И нам стало известно, свернут ли строительство объекта после происшествия.
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