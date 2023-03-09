9 марта
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Происшествия

Из горящего пятиэтажного дома спасли девять человек в Рубцовске

Пожар произошел в пятиэтажном доме в Рубцовске. Пожарным удалось спасти девять человек. Об этом сообщило ГУ МЧС по Алтайскому краю 9 марта.

Огонь. Пожар. Горит дом.
Огонь. Пожар. Горит дом.
СС0

Пожар произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома по улице Громова. В одной из квартир дома загорелся диван, и густой дым быстро распространился по зданию.

25 человек покинули дом самостоятельно. А другим потребовалась помощь — люди высовывались из окон и звали спасателей.

В горящий дом отправились звенья газодымозащитной службы, они спасли пять человек. Еще четырех, в том числе ребенка, эвакуировали с помощью автолестницы.

Пожар оперативно ликвидировали. К работе привлекли 19 человек личного состава и пять единиц техники.

Ранее четверых детей и 11 взрослых спасли из горящего здания в Новоалтайске.

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