Из горящего пятиэтажного дома спасли девять человек в Рубцовске

Пожар произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома по улице Громова. В одной из квартир дома загорелся диван, и густой дым быстро распространился по зданию.
25 человек покинули дом самостоятельно. А другим потребовалась помощь — люди высовывались из окон и звали спасателей.
В горящий дом отправились звенья газодымозащитной службы, они спасли пять человек. Еще четырех, в том числе ребенка, эвакуировали с помощью автолестницы.
Пожар оперативно ликвидировали. К работе привлекли 19 человек личного состава и пять единиц техники.
Ранее четверых детей и 11 взрослых спасли из горящего здания в Новоалтайске.