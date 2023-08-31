31 августа
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Происшествия

Из храма в Ленобласти украли частицу мощей Святого Николая

В одном из храмов Кировского района в Ленинградской области пропала частица мощей Святого Николая. Подозревается, что их украли. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

В полицию обратился псаломщик церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи, расположенной на Набережной улице в Кировске.

Он сообщил, что в течение дня с полудня до четырех часов неизвестный похитил капсулу с частицей мощей Святого Николая. Она находилась в коробке на подставке.

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, священнослужители видели, как подозрительная женщина приехала к храму на дорогом авто. Она была одета в очки и платок. Женщина спокойно забрала мощевик, выставленный для поклонения, и скрылась.

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