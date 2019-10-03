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Происшествия

Из кассы «Россельхозбанка» похитили 23 млн рублей

Муж кассира «Россельхозбанка» проиграл большую часть из украденных 23 млн рублей в букмекерских контрах, сообщает «Интерфакс».

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Следователи смогли подтвердить, что большую часть похищенных денег муж Хайруллиной потратил на ставки на спорт. Начальник управления уголовного розыска республиканского МВД Рамиль Ермеев назвал мужчину игроманом и подтвердил, что кассир и ее муж дают признательные показания.

В мае 2019 года из кассы «Россельхозбанка» в башкирском Салавате были похищены около 23 млн рублей. В краже заподозрили старшего кассира, 35-летнюю Луизу Хайруллину, которая ушла с работы перед обнаружением пропажи денег и больше на работу не пришла.

Хайруллину задержали в Казани, где она жила на съемной квартире.

Через несколько дней полиция нашла ее мужа, пишет polit.ru. Суд отправил его под домашний арест. Мужчине предъявили обвинение в краже в особо крупном размере из финансово-кредитного учреждения (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Следователи заявляли, что не смогли найти похищенные деньги.

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