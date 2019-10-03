Из кассы «Россельхозбанка» похитили 23 млн рублей

Следователи смогли подтвердить, что большую часть похищенных денег муж Хайруллиной потратил на ставки на спорт. Начальник управления уголовного розыска республиканского МВД Рамиль Ермеев назвал мужчину игроманом и подтвердил, что кассир и ее муж дают признательные показания.

В мае 2019 года из кассы «Россельхозбанка» в башкирском Салавате были похищены около 23 млн рублей. В краже заподозрили старшего кассира, 35-летнюю Луизу Хайруллину, которая ушла с работы перед обнаружением пропажи денег и больше на работу не пришла.

Хайруллину задержали в Казани, где она жила на съемной квартире.

Через несколько дней полиция нашла ее мужа, пишет polit.ru. Суд отправил его под домашний арест. Мужчине предъявили обвинение в краже в особо крупном размере из финансово-кредитного учреждения (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Следователи заявляли, что не смогли найти похищенные деньги.