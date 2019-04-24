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Происшествия

Из квартиры сибирской пенсионерки вывезли более 100 мешков с мусором

Иркутская администрация оплатила работу по очистке квартиры одной из жительниц города — пенсионерки, которая приносила домой чужие отходы и не выбрасывала собственные.

Мусор.
Мусор.
СС0

Жалобу на нее подали соседи, обвинившие женщину в том, что она превратила свою квартиру в источник «невыносимого запаха», мышей и насекомых.

В результате из жилища пенсионерки было вывезено более 100 мешков с мусором.

«Квартира представляла угрозу не только по санитарно-гигиеническим показателям, но и с точки зрения пожарной безопасности. Так как квартира находится в муниципальной собственности, было принято решение привести данную территорию в порядок», — цитирует пресс-служба горадминистрации главу Правобережного округа Иркутска Надежду Лебедеву.

По ее словам, с учетом социального статуса проживающей в квартире женщины было принято решение бесплатно предоставить транспорт для вывоза мусора и талон для его размещения на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), пишет polit.ru.

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