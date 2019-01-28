Из магаданского здания ФСБ пропали золотые самородки

В Магадане экс-следователя ФСБ обвиняют в хищении золотых самородков, изъятых во время расследований. Майор, у которого они хранились в кабинете, вины не признает.

Самородки бесследно пропали и дома у Костенко крупных сумм денег не оказалось, сообщает «Коммерсант». Тем не менее, его обвиняют в том, что в 2013—2015 годах он похитил самородки массой полтора, два с половиной и 8 кг стоимостью 22,6 млн руб., подменив золото на подделку.

Костенко вел дело гендиректора золотодобывающей компании «Полевая» Николая Дереженца, которого в ФСБ обвиняли в незаконном хранении драгоценных металлов и совершении с ними сделки, отмечает издание. Уголовное преследование прекратили по амнистии.

Как утверждает следствие, майор Костенко мешал расследованию, переоформив, например, имущество, приобретенное за счет «денежных средств, полученных в результате преступной деятельности», на других лиц, а «с целью конспирации и сокрытия следов своей преступной деятельности стал использовать для общения со своими родственниками и друзьями интернет-мессенджеры и прекратив использование телефонной связи», пишет «Росбалт».

По данным следствия, через своего отца майор Костенко оказывал давление на свидетелей. Также следователи также отметили, что отец Константина Костенко имеет друзей на Украине и потому обвиняемый может скрыться за границей.

Сам майор вину отрицает. Защита Костенко намерена добиваться оправдательного приговора.