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Происшествия

Из озера в Алтайском крае подняли автомобиль

Недалеко от одного из сел Каменского района из озера вытащили автомобиль, сообщили «Каменские известия».

Замерзший водоем. Лед.
Замерзший водоем. Лед.
СС0

Водоем находится неподалеку от трассы Барнаул — Камень-на-Оби. У машины есть механические повреждения.

Пока неизвестно, сколько автомобиль пролежал в воде и кому он принадлежит.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

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