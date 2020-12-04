Из озера в Алтайском крае подняли автомобиль

Водоем находится неподалеку от трассы Барнаул — Камень-на-Оби. У машины есть механические повреждения.
Пока неизвестно, сколько автомобиль пролежал в воде и кому он принадлежит.
По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.
Недалеко от одного из сел Каменского района из озера вытащили автомобиль, сообщили «Каменские известия».
Водоем находится неподалеку от трассы Барнаул — Камень-на-Оби. У машины есть механические повреждения.
Пока неизвестно, сколько автомобиль пролежал в воде и кому он принадлежит.
По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.
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