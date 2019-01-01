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Происшествия
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Из-под завалов многоэтажки в Магнитогорске спасатели достали живого 11-месячного малыша

В Магнитогорске спасатели вытащили из-под завалов живого ребенка, который более суток пролежал там после обрушения подъезда.

Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд.
Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд.
74.mchs.gov.ru

Предварительно, этот тот самый 11-месячный Ваня, который в списках МЧС проходил как ребенок, оставшийся в детской кроватке.

О состоянии малыша пока не известно, его забрала реанимационная бригада, пишет znak.com.

Как рассказывал один из очевидцев, специальными тепловыми пушками в место завала все это время подавали тепло, поэтому, вероятно, ребенок и не замерз.

Как нашли мальчика

Кинологи с собаками устремились в самый центр груды строительного мусора на месте обрушившегося подъезда. Собаки явно обнаружили кого-то под рухнувшими плитами, пишет verstov.info.

Мальчик все это время ждал спасения в памперсе и укутанный в одеяло в детской кроватке, а когда заплакал, его услышали собаки. Его срочно отправили в детскую больницу под наблюдение врачей. Это и есть те самые чудеса, которые порой случаются в критической ситуации.

Подъезд дома на проспекте Карла Маркса рухнул утром 31 декабря. Погибли 9 человек, без вести пропавшими числятся 35 жильцов. Возбуждено уголовное дело.

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