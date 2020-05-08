Из приюта при монастыре «улетели собаки». Возбуждено уголовное дело

Полиция Тульской области возбудила уголовное дело об убийстве собак из приюта при Свято-Казанском монастыре. Ранее в монастыре волонтерам рассказали, что «случилось чудо, и собаки улетели», сообщает «Интерфакс».

По данным волонтеров, которые работали в приюте, животных от здания монастыря увезли на нескольких джипах. Волонтерам представители духовенства сообщили, что собак пристроили «в хорошие руки». Для сотрудников полиции была приготовлена другая версия — «случилось чудо, и собаки улетели».

Волонтерам удалось найти 21 «улетевшую» собаку в радиусе 30 километров от монастыря. Около 40 собак еще предстоит разыскать.

К 7 мая волонтеры нашли еще 25 живых собак и три застреленных.

Живой уголок у монастыря находился под патронажем игуменьи Евфросиньи. Священнослужительница сейчас находится на карантине и не имеет информации о происходящем в приюте, пишет polit.ru.

Забрать животных из монастыря волонтерам запретили представители местного духовенства.