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Происшествия

Из сейфа регионального Следственного комитета его сотрудник украл 14,6 млн рублей

Вахитовский районный суд Казани взял под стражу жителя Татарстана, который обвиняется в краже 14,6 млн рублей из сейфа в отделе СКР, сообщает «Коммерсантъ».

Сейф.
Сейф.
СС0

Он признал вину и раскаялся, но признался, что не знал, в какое здание проник.

Деньги похитили из четвертого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Татарстану. Деньги являлись вещественными доказательствами по уголовному делу.

По информации источников «Ъ», задержанными по делу о краже денег являются 37-летний следователь СК СКР по Татарстану Марат Шакиров и трое жителей Альметьевска в возрасте от 19 до 22 лет.

Помимо суммы злоумышленники украли уголовное дело, пишет polit.ru.

В связи с происшествием следователи начали расследование о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Между тем алтайский сельчанин перед похолоданием украл 10 банок меда и шерстяные носки.

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