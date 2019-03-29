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Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области вооруженный сержант найден мертвым

29 марта сержант российских Вооруженных Сил сбежал с оружием с территории воинской части, расположенной во Ржеве Тверской области, сообщает ТАСС.

Армия.
Армия.
Михаил Хаустов

«Поисковой группой командования воинской части ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту без признаков жизни. При нем обнаружены оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, которое цитирует РИА Новости.

Военнослужащий сбежал из 6-й бригады Воздушно-космических сил (ВКС) во Ржеве (воинская часть 51992). У него были с собой автомат Калашникова, каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож.

Сержант 1991 года рождения проходил службу по контракту.

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