Сбежавший из воинской части в Тверской области вооруженный сержант найден мертвым

«Поисковой группой командования воинской части ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту без признаков жизни. При нем обнаружены оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, которое цитирует РИА Новости.
Военнослужащий сбежал из 6-й бригады Воздушно-космических сил (ВКС) во Ржеве (воинская часть 51992). У него были с собой автомат Калашникова, каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож.
Сержант 1991 года рождения проходил службу по контракту.