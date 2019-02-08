Из-за аномальных морозов в Новосибирске массово горят автомобили

За первые дни февраля в столице Сибири в разы увеличилось количество случаев возгорания автомобилей. Всего за прошедшую неделю таких ЧП было 20. Последнее возгорание произошло прямо на АЗС.

Как сообщает «Вести Новосибирск», во время морозов часто происходят разгерметизация топливных систем автомобилей и неисправности в электропроводке. Также водители пытались отогреть машины с помощью огня.



«С начала февраля 2019 года транспортные средства горели в семь раз чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Самые распространенные причины: самовозгорание из-за неисправности и неосторожные действия с огнем при отогревании автомобиля», — рассказали телеканалу в пресс-службе МЧС по НСО.

Последний такой случай произошел 7 февраля прямо на автозаправочной станции. Огонь был такой силы, что буквально за считанные минуты перекинулся на колонку АЗС. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить возможный взрыв. Погибших и пострадавших не было.