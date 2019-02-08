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Происшествия

Из-за аномальных морозов в Новосибирске массово горят автомобили

За первые дни февраля в столице Сибири в разы увеличилось количество случаев возгорания автомобилей. Всего за прошедшую неделю таких ЧП было 20. Последнее возгорание произошло прямо на АЗС.

В барнаульской мастерской сгорели два автомобиля.
В барнаульской мастерской сгорели два автомобиля.
Алексей Голиков.

Как сообщает «Вести Новосибирск», во время морозов часто происходят разгерметизация топливных систем автомобилей и неисправности в электропроводке. Также водители пытались отогреть машины с помощью огня.

«С начала февраля 2019 года транспортные средства горели в семь раз чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Самые распространенные причины: самовозгорание из-за неисправности и неосторожные действия с огнем при отогревании автомобиля», — рассказали телеканалу в пресс-службе МЧС по НСО.

Последний такой случай произошел 7 февраля прямо на автозаправочной станции. Огонь был такой силы, что буквально за считанные минуты перекинулся на колонку АЗС. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить возможный взрыв. Погибших и пострадавших не было.

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