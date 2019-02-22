Из-за аварии в Рубцовске без тепла остались больше 70 домов

22 февраля в Рубцовске из-за порыва на трубопроводе теплоснабжение отключили в 71 многоквартирном доме, пяти частных домах, трех школах, детском саду, четырех учреждениях здравоохранения, а также в музыкальном колледже, сообщает портал vrubcovske.ru.