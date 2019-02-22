Из-за аварии в Рубцовске без тепла остались больше 70 домов

Тепло отключили из-за свища, который обнаружили на подающем трубопроводе отопления, диаметром 89 мм в районе пересечения улиц Смоленской и Комсомольской.
В устранении аварии участвуют две бригады. Работы планируют завершить во второй половине дня.
22 февраля в Рубцовске из-за порыва на трубопроводе теплоснабжение отключили в 71 многоквартирном доме, пяти частных домах, трех школах, детском саду, четырех учреждениях здравоохранения, а также в музыкальном колледже, сообщает портал vrubcovske.ru.
Тепло отключили из-за свища, который обнаружили на подающем трубопроводе отопления, диаметром 89 мм в районе пересечения улиц Смоленской и Комсомольской.
В устранении аварии участвуют две бригады. Работы планируют завершить во второй половине дня.
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