Из-за бракованных запчастей перенесли запуск «Протона»

Запуск «Протона-М» и спутников «Экспресс» перенесен с марта на конец мая. Причина переноса — техническая неисправность из-за бракованных комплектующих, сообщает РБК.

Брак найден в деталях, которые были произведены в 2015—2016 годах. «Роскосмос» создал комиссию для поиска виновных в использовании бракованных комплектующих.

Ракета должна была доставить на геостационарную орбиту два телекоммуникационных спутника «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

Принятая в прошлом году «Роскосмосом» система контроля качества, на которую потратили более 450 млн рублей, помогла сейчас избежать неприятных последствий, пишут «Ведомости».

Летом 2019 года запуск «Протон-М» уже переносили — во время проведения финальной стадии наземных испытаний выявили замечание по ракете-носителю, которое потребовало дополнительное время для его устранения, пишет polit.ru.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин утверждал, что российская ракетная техника отличается высокой степенью надежности, а аварии с ней происходят преимущественно под влиянием «человеческого фактора».