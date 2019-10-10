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Происшествия

Из-за ЧП с военным самолетом гражданские лайнеры направляют в другие российские авиаузлы

Лайнеры, которые направлялись в Екатеринбург и не смогли приземлиться в аэропорту Кольцово из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета, перенаправлены на запасные аэродромы в соседние с Екатеринбургом города.

Самолет компании Azur air.
Самолет компании Azur air.
www.azurair.ru

Еще два лайнера летают кругами недалеко от Красноуфимска.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, задерживается посадка самолета из Ташкента. По информации сервиса Flightradar, судно компании «Узбекские авиалинии» направили в аэропорт Тюмени.

Еще два летевших в Екатеринбург самолета — компании «Аэрофлот» из Москвы и Azur Air из Джербы (Тунис) — кружат в небе.

Источник, знакомый с ситуацией сообщил, что летевшие в Кольцово лайнеры отправляют в соседние крупные узлы, пишет ura.ru.

«Самолеты направляют на запасные аэродромы: Пермь, Тюмень, Челябинск, Уфа», — сказал собеседник агентства.

Работа аэропорта Кольцово парализована из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12. Самолет, прибывший в Екатеринбург из Челябинска, приземлился на полосу «на брюхо». У самолета не вышло шасси. Пострадавших в происшествии нет.

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