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Происшествия

Из-за дыма от лесных пожаров самолет S7 экстренно приземлился в красноярском аэропорту

Бушующие в Сибири лесные пожары помешали самолету авиакомпании S7 Airlines планово выполнить рейс Москва— Иркутск.

Самолет.
Самолет.
Олег Богданов

Борт вылетел из аэропорта Домодедово в 19:00 мск 31 июля, однако в 01:30 мск 1 августа приземлился в Красноярске из-за дыма и тумана, сообщает ТАСС.

Посадка в Иркутске стала возможно только через несколько часов, самолет прибыл в 05:10 мск и приземлился в штатном режиме.

Из-за дыма не принимал рейсы и аэропорт Читы.

Режим ЧС из-за пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в пяти районах Республики Саха (Якутия), пишет «Росбалт». К среде общая площадь пожаров достигла 3 млн га.

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