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Из-за коммунальной аварии в Барнауле без тепла остались 55 домов и две школы

8 декабря из-за коммунальной аварии на ВРЗ без теплоснабжения остались 55 многоквартирных жилых домов, частный сектор, два детских сада, две школы, три медицинских учреждения и четыре административных здания, сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

Коммунальная авария в Барнауле.
Коммунальная авария в Барнауле.
barnaul.org

Авария произошла утром 8 декабря. В мэрии уточнили, что произошёл порыв теплотрассы диаметром 325 миллиметров по адресу Водопроводная, 142.

Ликвидацией аварии занимаются четыре бригады коммунальных и дорожных служб и 13 единиц техники. Последствия аварии планируют устранить к 20 часам 8 декабря.

По всем вопросам жителям, попавшим под отключение, необходимо обращаться в администрацию Октябрьского района по телефону 247- 498 или в единую диспетчерскую службу города 299−188.

Напомним, утром в Барнауле произошла еще одна коммунальная авария — на Антона Петрова. Сейчас там устраняют повреждение, выход воды остановили. Дорожные службы чистят проезжую часть от наледи, движение ограничено.

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