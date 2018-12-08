Из-за коммунальной аварии в Барнауле без тепла остались 55 домов и две школы

Авария произошла утром 8 декабря. В мэрии уточнили, что произошёл порыв теплотрассы диаметром 325 миллиметров по адресу Водопроводная, 142.
Ликвидацией аварии занимаются четыре бригады коммунальных и дорожных служб и 13 единиц техники. Последствия аварии планируют устранить к 20 часам 8 декабря.
По всем вопросам жителям, попавшим под отключение, необходимо обращаться в администрацию Октябрьского района по телефону 247- 498 или в единую диспетчерскую службу города 299−188.
Напомним, утром в Барнауле произошла еще одна коммунальная авария — на Антона Петрова. Сейчас там устраняют повреждение, выход воды остановили. Дорожные службы чистят проезжую часть от наледи, движение ограничено.