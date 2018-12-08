Из-за коммунальной аварии в Барнауле без тепла остались 55 домов и две школы

8 декабря из-за коммунальной аварии на ВРЗ без теплоснабжения остались 55 многоквартирных жилых домов, частный сектор, два детских сада, две школы, три медицинских учреждения и четыре административных здания, сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.